Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, восходящая звезда украинского шоу-биза, показала яркий образ в оранжевом костюме
На фото Соня позирует в оранжевых сапогах и вообще костюме, который обтянул фигуру певицы. Даже руки были закрыты для образа. Племянница Ротару сделала из волос два "ушка" на голове, а также оставила много распущенных волос сзади. Образ получился очень интересным и привлекательным. Певица позировала на фоне двери и фотографировала себя в зеркало. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Делай свою жизнь ярче каждый день", - написала под фото Соня.
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Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:
"Очень красивая", "Женщина ракета", "Слушай мое сердце", "Барби", "Красивая", "Этому городу нужен герой".
Ранее мы сообщали, что Племянница Софии Ротару украинская певица Соня Кей поделилась видео с отдыха.
Девушка в облегающих джинсах, рубашке и легкой кофте прогуливается на берегу моря. Судя по геолокации Соня находится в популярном среди украинцев курортном городке Железный порт. Правда, украинцы предпочитают там отдыхать летом.
«Когда ты влюблен, у тебя вырастают крылья, ты просыпаешься с улыбкой от того, что твой любимый человек рядом с тобой. Тебе хочется получать максимальное удовольствие от жизни, от каждого момента», - разоткровенничалась Кей с поклонниками.
Сообщалось, что Племянница легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей порадовала поклонников селфи в лифте.
Соня Кей показала, как выглядит по дороге на встречи в Киеве. Свой деловой лук она разместила в соцсети.
Так, на фото Соня Кей позирует в лифте в центре Киева. Она надела черные штаны в обтяжку, черный гольф, а также короткую шубку светло-коричневого цвета с нашивкой. Волосы уложила ровными прядями.
Напомним, племянница Ротару в мини-шортах взбудоражила видом на прогулке
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