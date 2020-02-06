Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, восходящая звезда украинского шоу-биза, показала яркий образ в оранжевом костюме

На фото Соня позирует в оранжевых сапогах и вообще костюме, который обтянул фигуру певицы. Даже руки были закрыты для образа. Племянница Ротару сделала из волос два "ушка" на голове, а также оставила много распущенных волос сзади. Образ получился очень интересным и привлекательным. Певица позировала на фоне двери и фотографировала себя в зеркало. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Делай свою жизнь ярче каждый день", - написала под фото Соня.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Очень красивая", "Женщина ракета", "Слушай мое сердце", "Барби", "Красивая", "Этому городу нужен герой".

Ранее мы сообщали, что Племянница Софии Ротару украинская певица Соня Кей поделилась видео с отдыха.

Девушка в облегающих джинсах, рубашке и легкой кофте прогуливается на берегу моря. Судя по геолокации Соня находится в популярном среди украинцев курортном городке Железный порт. Правда, украинцы предпочитают там отдыхать летом.

«Когда ты влюблен, у тебя вырастают крылья, ты просыпаешься с улыбкой от того, что твой любимый человек рядом с тобой. Тебе хочется получать максимальное удовольствие от жизни, от каждого момента», - разоткровенничалась Кей с поклонниками.

Сообщалось, что Племянница легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару Соня Кей порадовала поклонников селфи в лифте.

Соня Кей показала, как выглядит по дороге на встречи в Киеве. Свой деловой лук она разместила в соцсети.

Так, на фото Соня Кей позирует в лифте в центре Киева. Она надела черные штаны в обтяжку, черный гольф, а также короткую шубку светло-коричневого цвета с нашивкой. Волосы уложила ровными прядями.

Напомним, племянница Ротару в мини-шортах взбудоражила видом на прогулке

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