Ведуча українського проекту «Х-фактор» Даша Трегубова вразила ідеальним тілом під час дорослої фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Бекстейдж мого дня», - коротко йдеться у підписі.
На опублікованих знімках Трегубова позує в одному боді і туфлях на високих підборах. На інших фотографіях зірка або в чорному довгому платті, або в золотавому вбранні, елегантно піднімаючи ногу. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«До чого ж гарна», «Непереборна», «Неймовірна…», «дуже сексуально виглядає», «шикарна», «бомба!», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що ведуча шоу "Х-фактор" Даша Трегубова опублікувала фото в купальниках.
Кілька годин тому зірка "Х-фактор" порадувала своїх шанувальників Instagram. Красуня опублікувала кілька фото в купальниках та інших не менш відвертих вбраннях.
Зірка з'явилася на першому знімку в чорному купальнику з зав'язочками. Краплі води потрапили на її тіло. Даша зігнулась і показала свій животик і ідеальну талію.
У цьому ж купальні красуня позувала на шезлонке. Вона одягла шорти і розстебнула їх, додавши образу певної пікантності.
На інших фото дівчина позувала в сдельном купальнику з вирізами, оголяющими її талію і тіло в районі грудей. Завершують її образ темні окуляри. Даша закинулав волосся набік і витягла ніжку. Виглядає вона просто чудово.
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