Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян завдяки її розкішним формами, поділилася гарячими кадрами з прогулянки на тропічному пляжі

Як передає Politeka.net, красуня виклала у "сторіз" в Instagram кадри, на яких вона постала в бікіні і парео леопардового забарвлення. Знаменита українка позувала, прогулюючись по безлюдному пляжу Домінікани. Крокуючи немов хижак, вона повернулася спиною до об'єктиву, коли вітер зрадницьки задер парео, засвітивши її пружну "п'яту точку". Але, очевидно, Альону це анітрохи не засмутило - а тільки розвеселило й надихнуло.

На іншому кадрі дівчина лежить на животі, розв'язавши лямки ліфчика, щоб ніщо не заважало ідеальній засмазі. Заради жаркого знімка Альона підняла телефон вгору і закарбувала себе в максмально спокусливій позі. Примітно, що при цьому вона підписала кадр "chill" - з англ. "застуда". Та й вираз обличчя красуні трохи втомлений.

Раніше ми повідомляли, Омович приголомшила неймовірно відвертим кадром - дівчина без докорів совісті, позбувшись останньої надії на цнотливість, посвітила звабливими формами, вибравши найбільш вдалий ракурс. Альону зняли знизу: від вигинів її тіла паморочиться голова.

"Та вже без трусів сфоткайся"; "всередину ще залізь з камерою..."; "Я не бачу небо, ви його закрили"; "Хочу дупу як у Альони 🥰"; "Ох, провокаторка)) зараз тут пз*ц почнеться, до ворожки не ходи 👌"; "Яке гарне серце❤️😍", - писали в комментариях.

Також ми писали, що модель показала, як відпочиває зі своїм коханим в теплих краях. На фото вони разом з молодиком лежать на піску біля кромки океану й ніжно обнімаються. При цьому соковиті форми Альони в білому бікіні викликають зорову насолоду.

"Сховала його жирне обличчя 😅"; "Мені здається трохи трусів не вистачає)) а фотка вогонь)"; "Кожен раз дивлюся як заворожена на вашу пару 😍", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що роздягнена українська Кардашьян прямо на пляжі показала, за що її люблять чоловіки: "волога дитинко".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович розставила ноги в купальнику і показала свою "хижака": кадри для дорослих.

Також Politeka писала, що Олена Омович повністю роздяглася і показала форми без білизни: «Давай без пальчиків!».