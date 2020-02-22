Національний відбір на Євробачення-2020 по скандалів не поступається торішньому

У суботу, 22 лютого, 6 фіналістів ще раз виступлять зі своїми номерами, щоб глядачі і судді визначилися зі своїм фаворитом і вирішили, хто буде представляти нашу країну на європейському конкурсі в Амстердамі. Одна з учасниць розкрила правду в мережі, з чим їй доводиться стикатися за лаштунками шоу. Про це пише Politeka.net з посиланням на відео з сториз співачки JERRY HEIL, яке злили в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Українська співачка JERRY HEIL, що прославилася завдяки пісні "Охорона, скасування", в Instagram розповіла про хейте та суб'єктивності з боку організаторів.

"В минулий раз хейт був з приводу мого виду, постановки, мого костюма, я була згодна, реально. Зараз у мене класна, в моєму стилі, піжама. Але ті, хто в залі знімав, я не чула, не читала, але мені кажуть, що вже мене там критикують, типу: "що вона одягла". Тепер я відчуваю себе повністю собою, повністю задоволеною, бо я – це я. І тепер я повністю спокійна, незважаючи на те, хто і що говорить", – сказала співачка.

Також вона додала, що є різна критика з приводу того, що на ній одягнене, і коли просто не подобається.

"І перше, і друге – суб'єктивізм. Більше того, все, що люди роблять у світі – суб'єктивізм, всі ж розуміють? І це шоу, і що-небудь інше теж будується виключно на суб'єктивних думках, тому що в них робить вибір хто? Люди", – пояснила JERRY HEIL.

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Сьогодні, 22 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Три роки тому переможцем такого відбору стала група OTORVALD. Тоді, завдяки перемозі Джамали у 2016 році на конкурсі в Швеції, Євробачення-2017 приймала Україна. У Києві група OTORVALD посіла 2 місце з кінця, а саме 24.

А в коментарях до опублікованих гумористичним кадрів українці знову не стрималися, зазначивши, що «гірше OTORVALD вже не буде»: «Гірше, ніж оторвальд вже не буде..».

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