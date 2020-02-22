Українська співачка Ірина Білик зізналася у важкій хворобі через чотири роки після народження сина

Ірина Білик вперше заявила про серйозні проблеми зі здоров'ям, з-за яких не змогла сама народити. Кілька років тому улюблениця української естради перенесла складну операцію. Про це співачка розповіла в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Я повинна була сама народити. І потім мені зробили операцію. Потім мені повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске, я вирішила, що я все ж потрібен своєму народові. І не буду ризикувати", – згадує Білик.

На питання про онкології Ірина змогла лише ухильно відповісти, щоб не травмувати шанувальників.

"Ну, майже так. Ну я місце, де це було, навіть не хочу... Щоб країна хвилювалася. Але я вийшла з цього стану саме таким чином. І послухала лікарів. І не шкодую", – пояснила Білик.

Ірина Білик офіційно вийшла заміж в 2015 році. Обранцем співачки став російський стиліст і фотограф Аслан Ахмадов.

У грудні того ж року у пари народився син Табриз, якого виносила і народила для зоряних подружжя сурогатна мати.

В інтерв'ю співачка часто нарікає на те, що рідко бачиться з коханим чоловіком, адже вони живуть і працюють на два міста – Київ і Москву.

Нагадаємо, що відома українська співачка Ірина Білик показала короткий ролик зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим. На кадрах Білик позує в жовтій шапці, з-під якої видно довгі білі волосся. Ірина застосувала фільтр, який розтягнув посмішку і збільшив очі. Він співпав і на чоловіка.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Ірина Білик показала себе в новому образі. Поруч зі співачкою по боках розташувалися дві брюнетки, які пританцьовували разом з артисткою. Вони були в лосинах і рухали п'ятою точкою на камеру.

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