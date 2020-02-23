Данилко нарешті відповів, чому не поїде на Євробачення

Судді Нацтобора відповіли, чому Вєрка Сердючка та її виступ цікавіше, ніж сам конкурс

Українці хочуть, щоб Вєрка Сердючка повернулася на сцену Євробачення. Про це стало ясно з відео, яке опублікували 23 лютого в YouTube на каналі «Слух». Судді українського Нацвідбору відповіли, чому Вєрка Сердючка не хоче поїхати на конкурс (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Давайте вже повертайтеся. Який у вас був останній хіт, крім «Make it rain champagne»?», – спитав Данилко, який сидить поруч, Віталій Дроздов.

«Просимо!», – закричала Тіна Кароль.

«Ну так я не хочу. Ну не», – заскромничал Данилко.

Після цього Віталій Дроздов почав «кидатися» в Андрія Данилка аргументами, від яких він ще більше зніяковів.

«Від подивіться. Тіна Кароль наприкінці минулого року три синглу за один місяць випускає. Йдуть, нехай не три, а два, але рідкість.», – каже Дроздов.

«Вона в такому ранзі зірки. Що може піти, а може повернутися. Мені ж теж хочеться, щоб мені хотілося», – відповів Данилко про своє образі Сердючки.

Тіна Кароль, в свою чергу запитала, що зробити, щоб Данилко захотілося, але він пішов від відповіді, зам'явшись і змінивши тему.

В кінці він сказав, що йому дуже складно.

«Данилко красень. У Вєрки зірка на голові, але Андрюха зовсім не такий. Простий і народу. Всі висоти, яких він досяг не зробили з нього зарозумілого себялюбимого, як джамала» «Попросити Данилко написати хіт для учасників Євробачення. Він (однозначно) може. Прикрасити хіт можна української автентичністю. Буде крута заявка на перемогу!», «Сором'язливий Данилко це, звичайно, сильно», «Ех Данилко повертайся на сцену! Останній трек про шампейн взагалі не формат Сердючки і це доводить, що повернення може бути!», «Андрій Михайлович, наш щирий і світлий Красень, натякніть шанувальникам творчості як надихнути Вас? Ви не уявляєте, як нам хочеться, що б Вам теж хотілося!», – написали під відео українці, бажаючи, щоб Сердючка повернулася і запалила Євробачення.

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