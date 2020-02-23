Відома екс-телеведуча "Орла і Решки" Настя Ивлєєва показала новий ролик з Австрії

На фото Ивлеева позує в джинсах і чорній майці з глибоким вирізом. Образ доповнила Настя рожевими волоссям. Поруч можна побачити Элджея, відомого російського співака, який є чоловіком Ивлеевой. Він був у чорному одязі і окулярах. Пара перебувала у Відні, столиці Австрії. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Кращі", "Народжені для Голлівуду", "Ви виглядаєте Як Джокер і Харлі Квін ! Шалено закохані, і весь світ біля ваших ніг! Красиві і божевільні", "Ивлеева тут схожа на мужика", "А Элджей такий: ну я так фоном побуду", "Як вони стрибають", "Пара року, тисячоліття, століття, миру змін всього нахуй я плачу!", "Коли не хочеш ділити з кимось свого хлопця", "Коли хочеш випендритися перед першокласницею".

Раніше ми повідомляли, що популярна екс-телеведуча "Орел і Решка" вирішила повеселити віртуальну публіку і приміряти фотошоп до типовим кадрів, які гуляють по мережі.

Так на нових опублікованих фото артистка "приклеїла" своє обличчя до різноманітних комічним "народним" персонажам, за типом "незадоволеного касира в магазині", "закомплексованою школярки з 80-х", "веселої пишнотілу простачки в мереживній білизні" і тому подібних. Вона "красувалася", зокрема, в червоній корсеті, панчохах, купальнику, сидячи в метро і на підлозі в під'їзді.

Повідомлялося, що коли-то зіркова ведуча «Орел і Решка », комік Анастасія Ивлеева показала, як багатогранна і талановита.

Так на новому опублікованому відео, дівчина постала в абсолютно несподіваному зачіскою – короткими волоссям, стрижкою, практично, під "хлопчика". Зірка «Орла і решки» велика любителька всяких екстравагантних витівок, і в цей раз вона покрасувалася у студії не тільки в ефектному несподіваному образі, але і у відвертому вбранні.

Нагадаємо, зірка «Орла і Решки» вразила новою зовнішністю, красуню не впізнати

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Також Politeka повідомляла, що Ивлеева з «Орла і решки» оголилася заради гарячих фото в новому іміджі



