Тіна показала на виступі під час Національного відбору новий концертний образ

Відома співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

На нових кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, зірка показала, як позувала під час концерту в досить пікантному вигляді - оверсайз сірому костюмі під яким був помітний оксамитовий чорний боді. Міні-боді з підкресленою лінією на стегнах вигідно виглядав в новому образі артистки.

Акуратне укладання волосся і яскравий макіяж вигідно завершили стильний сценічний образ зірки. До речі, досить зухвалий стиль є нетиповим для зірки, оскільки і в житті, і в своїх виступах вона воліє носити більш стримані і класичні наряди.

«Голова дана ціла?)», «@yourdoomiscalledtina сподіваюся, немає🤣», «@yourdoomiscalledtina а навіщо йому голова?», «@tinka_kartink_ щоб практикувати з тіною мови 🤣», «думаю інше практикують😂🔥в 3 ночі🔥🔥🔥🔥і не палітся😶😶😶», «Викликайте пожарку🔥🔥🔥», «Молодець, Тіна! Порадувала виступом. СПАСИБІ ВЕЛИКІЙ СПІВАЧЦІ!», «Ось це дааа!!! Несподівано. Стійка на голові і піруети на стільці вельми вражають. Але мене більше чіпляє міміка Тіни, така гама емоцій, не ботоксное особа, а живе», – написали користувачі.

До цього співачка представила трепетне фото, похвалившись жіночним кадром. Цього разу співачка вирішила показати новий образ з стильній фотосесії, під час якої позувала лише в білому халаті.

Також видно, що співачка позувала на ліжку з білим рушником на голові. Примітно, що свій банний халат зірка спокусливо відчинила, частково оголивши груди. На обличчі артистки легкий макіяж в природних відтінках.

Шанувальники співачки звернули увагу під постом в Instagram також на те, що зірка прикрасила ніжний образ масивним сріблястим кулоном, який за формою нагадує краплю. До речі, раніше артистка вже представляла схожий кадр, який досить бурхливо обговорили шанувальники.

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