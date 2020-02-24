Известная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

На новых кадрах, которые Кароль представила на странице в Инстаграм, звезда показала, как позировала во время концерта в довольно пикантном виде - оверсайз сером костюме под которым был заметен бархатный черный боди. Мини-боди с подчеркнутой линией на бедрах выгодно смотрелся в новом образе артистки.

Аккуратная укладка волос и яркий макияж выгодно завершили стильный сценический образ звезды. К слову, довольно дерзкий стиль является нетипичным для звезды, поскольку и в жизни, и в своих выступлениях она предпочитает носить более сдержанные и классические наряды.

«Голова дана цела?)», «@yourdoomiscalledtina надеюсь, нет🤣», «@yourdoomiscalledtina а зачем ему голова?», «@tinka_kartink_ чтобы практиковать с тиной языки 🤣», «думаю другое практикуют😂🔥в 3 ночи🔥🔥🔥🔥и не палится😶😶😶», «Вызывайте пожарку🔥🔥🔥», «Молодец, Тина! Порадовала выступлением. СПАСИБО ВЕЛИКОЙ ПЕВИЦЕ!», «Вот это дааа!!! Неожиданно. Стойка на голове и пируэты на стуле весьма впечатляют. Но меня больше цепляет мимика Тины, такая гамма эмоций, не ботоксное лицо, а живое», – написали пользователи.

До этого певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром. В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в белом халате.

Также видно, что певица позировала на кровати с белым полотенцем на голове. Примечательно, что свой банный халат звезда соблазнительно распахнула, частично обнажив грудь. На лице артистки легкий макияж в естественных оттенках.

Поклонники певицы обратили внимание под постом в Инстаграм также на то, что звезда украсила нежный образ массивным серебристым кулоном, который по форме напоминает каплю. К слову, ранее артистка уже представляла похожий кадр, который довольно бурно обсудили поклонники.

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