Екс-солістка «ВІА Гри» Альбіна Джанабаєва поділилася романтичним знімком

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку 40-річна зірка виглядає дуже молодо. Схоже, вона змінила колір волосся, освітливши волосся, так як на попередньому знімку її волосся рудого кольору. Джанабаєва наділа ніжну сукню блакитного кольору, а волосся зібрала в гульку.

«У багатьох сьогодні по-справжньому добрий день понеділок. Сьогодні ж вихідний... І я теж йому дуже рада - всі мої справи і репетиції пройдуть швидко, дороги порожні! Готуюся до цікавого проекту про який ви скоро дізнаєтесь», - написала зірка.

За півгодини пост артистки набрав більше 2 тисяч лайків. Фанати відзначають, що не впізнали Джанабаєву на знімку.

«Не впізнати. Красива. З кожним роком молодшаєте, ось що значить жінка щаслива», «Пощастило Меладзе..», «Офігєть! Я вас спочатку не впізнала. Ви гарна!», «Як вам йде це плаття! Гарного дня!», «Яка світленька, або це світло так падає?», «Альбіна дуже красива! Ніжна така і світла!! Гарного Вам і продуктивного дня!!! Чекаємо цікавого проекту! Впевнена, буде дуже і дуже цікаво!!!», «Яка ти красива. Фотографія образ все чудово», - пишуть користувачі мережі.

Одна з прихильниць зазначила, що в мережі ходять чутки про те, що Джанабаєва буде ведучою проекту «Танці» на ТНТ.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва поділилася зворушливим знімком зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе. На знімку дівчина стоїть спиною до камери в блискучому сріблястому костюмі і ніжно гладить по щоці свого чоловіка, який не відриває очей від неї.

«Так багато слів про кохання... А коханню то слова не потрібні...», - написала співачка під знімком, який вона приурочила до Дня всіх закоханих.

Нагадаємо, що Джанабаєва у синьому оксамиті злегка оголилася і показала, чим спокусила Меладзе: "Воу, Альбіна".

А ще Politeka писала, що розкішна Джанабаєва в розпусному платті захопила своїм талантом: "Яка ви...".

Також Politeka повідомляла, що Джанабаєва зігнулася в пікантній позі і показала, чим спокусила Меладзе: особисті кадри.