Екс-солістка «ВІА Гри» Альбіна Джанабаєва поділилася романтичним фото зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе і зворушливо зізналася йому в любові

У День всіх закоханих знаменитості, як і багато інших людей, воліють проводити час зі своїми другими половинками. Багато зірок також відкрито виражають свої почуття до партнерів в соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka, серед них опинилася і колишня солістка «ВІА Гри» Альбіна Джанабаєва, яка ось уже шість років одружена з відомим російським співаком Валерієм Меладзе. З нагоди свята зірка поділилася романтичним фото в холодних сірих тонах. На ньому вона стоїть спиною до камери в блискучому сріблястому костюмі і ніжно гладить по щоці свого чоловіка, який не відриває очей від неї.

«Amore, Ahava, l'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так багато слів про кохання... А коханню слова не потрібні...», - підписала знімок Джанабаєва.

Шанувальники зіркової пари тут же почали висловлювати своє захоплення знімком.

«щастя Вам і любові з святом дорогі Валерій і Альбіночка», «Це правильно!!! Альбіночка зі Святом Вас!!! Бажаю щоб у Вашому домі завжди була тільки любов і взаєморозуміння!», «Ви - шикарна пара», «Кохайте і будьте коханими!», «Валера посміхнися коханій!», «Прости! Ти був моєю помилкою!», - пишуть люди.

До цього Джанабаєва здивувала шанувальників знімком без чоловіка. Зірка опублікувала пост в Instagram, на якому постала в чорному вбранні. Артистка опублікувала одне відео і фото. На чорно-білому відео Альбіна опублікувала два знімки в стилі фотоапарати "Полароїд". Зірка позувала в кріслі.

На другому фото Альбіна позувала разом з чоловіком. В даному кадрі можна було докладніше роздивитися фото образ знаменитості.

Дівчина позувала, ймовірно, у чорній футболці з написом, поверх якої наділу довгий жакет. Образ Джанабаєвої завершили ланцюжок на шиї і сумочка на плечі.

Супутник жінки на фото вибрав чорний піджак і білосніжну сорочку.

Нагадаємо, Джанабаєва забула про Меладзе і засвітилася з новим чоловіком.

Як повідомляла Politeka, Джанабаєва у короткому топі посвітила своїми рельєфами, пози вражають.

Також Politeka писала, що Джанабаєва без сорому посвітила красивою частиною тіла.