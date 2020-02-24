Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась романтичным снимком

Фотографию она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке 40-летняя звезда выглядит очень молодо. Похоже, она сменила цвет волос, осветлив волосы, так как на предыдущем снимке ее волосы были рыжего цвета. Джанабаева надела нежное платье голубого цвета, а волосы собрала в гульку.

«У многих сегодня по-настоящему добрый день понедельник. Сегодня же выходной... И я тоже ему очень рада - все мои дела и репетиции пройдут быстро, дороги пустые! Готовлюсь к интереснейшему проекту о котором вы обязательно скоро узнаёте», - написала звезда.

За полчаса пост артистки набрал более 2 тысяч лайков. Фанаты отмечают, что не узнали похорошевшую Джанабаеву на снимке.

«Не узнать. Красивая. С каждым годом молодеете, вот что значит женщина счастлива», «Повезло Меладзе..», «Офигеть! Я вас сначала не узнала. Вы прелесть!», «Как вам идёт это платье! Хорошего дня!», «Какая светленькая, или это свет так падает?», «Альбина очень красивая! Нежная такая и светлая!! Хорошего Вам и продуктивного дня!!! Ждём интересного проекта! Уверенна будет очень и очень интересно!!!», «Какая ты красивая. Фотография образ все прекрасно», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц отметила, что в сети ходят слухи о том, что Джанабаева будет ведущей проекта «Танцы» на ТНТ.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева поделилась трогательным снимком со своим мужем Валерием Меладзе. На снимке девушка стоит спиной к камере в блестящем серебристом костюме и нежно гладит по щеке своего мужа, который не отрывает от нее глаз.

«Так много слов о любви... А любви-то слова не нужны...», - написала певица под снимком, который она приурочила ко Дню всех влюбленных.

Напомним, что Джанабаева в синем бархате слегка оголилась и показала, чем соблазнила Меладзе: "Воу, Альбина".

А еще Politeka писала, что роскошная Джанабаева в развратном платье восхитила своим талантом: "Какая вы...".

Также Politeka сообщала, что Джанабаева изогнулась в пикантной позе и показала, чем соблазнила Меладзе: личные кадры.