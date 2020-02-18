Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва показала, як підтримує своє тіло у відмінній фізичній формі

Кохана Валерія Меладзе на новому опублікованому нею відео продемонструвала "чудеса гнучкості". Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвої:

«Трудові будні, а взагалі це велике задоволення!», - підписала кадри артистка.

Так на новому опублікованому відео "руденька" екс-ВІА Гра з'явилася в темному спортивному і облягаючому одязі, своє волосся артистка зібрала в пучок. Альбіна всіляко звивалася "по колу", сидячи на тренувальній колодці.

Шанувальникам виконавиці дуже сподобався такий "трюк" в її виконанні, фоловери у коментарях до відео написали чимало компліментів на адресу Джанабаєвої:

"Шикарна"

"Красуня"

"Вау"

Раніше Джанабаєва, яка ось уже шість років як одружена з відомим російським співаком Валерієм Меладзе, в День всіх закоханих здивувала знімком.

З нагоди свята зірка поділилася романтичним фото в холодних сірих тонах. На ньому вона стоїть спиною до камери в блискучому сріблястому костюмі і ніжно гладить по щоці свого чоловіка, який не відриває очей від неї.

«Amore, Ahava, l'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так багато слів про кохання... А коханню слова не потрібні...», - підписала знімок Джанабаєва.

Шанувальники зіркової пари тут же почали висловлювати своє захоплення знімком.

«щастя Вам і любові з святом дорогі Валерій і Альбіночка», «Це правильно!!! Альбіночка зі Святом Вас!!! Бажаю щоб у Вашому домі завжди була тільки любов і взаєморозуміння!», «Ви - шикарна пара», «Кохайте і будьте коханими!», «Валера посміхнися коханій!», «Прости! Ти був моєю помилкою!», - пишуть люди.

Нагадаємо, помолоділа Джанабаєва розставила ноги в напівпрозорому вбранні: «Меладзе всі заздрять».

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