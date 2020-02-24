Співачка Анастасія Стоцька, яку в російському шоу-бізі пов'язують з ім'ям Філіпа Кіркорова - артисти колись разом виступали - позувала в чудовому вбранні

Артистка приміряла образ "холодної меланхолійної" красуні і позувала з квітами в руках на рівні грудей. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Як відомо, раніше Анастасію Стоцьку обговорювали через можливі особисті відносини з Філіпом Кіркоровим, зараз співачка активно працює окремо від Кіркорова і все рідше її можна помітити в компанії поп-короля російської естради.

Так на новому опублікованому кадрі Анастасія позує в студії в пишному наряді з тонкої прозорої тканини, яка зібрана в свого роду хвилі і волани. В руках Стоцька тримала незвичайної форми троянду, точніше, одразу кілька. Шанувальники артистки припустили, що квіти штучні.

При всьому при цьому виконавиця дивиться в бік, трохи опустивши підборіддя, а "блідий" макіях на її обличчі надав образу романтичності.

Шанувальникам новий знімок співачки сподобався, вони в цьому зв'язку відзначили голос і інші таланти Анастасії, а також її природну красу.

Нагадаємо також, нещодавно в мережі з'явилися кадри, на яких зображена донька Анастасії.

"Моя красуня. Моє диво, моя вигадниця, принцеса моя, як же ти нас смішить і радуєш", — залишила коментар Анастасія.

А ось, для порівняння, фото Кіркорова у дитинстві:

І фото його дітей - Алли-Вікторії і Мартіна-Крістіна:

Знімок Стоцької почали активно обговорювати шанувальники: "Як же вона схожа на Кіркорова"; "Дуже гарна дівчинка, але вона схожа на своїх батьків, а не на Філіпа.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.