Певица Анастасия Стоцкая, которую в российском шоу-бизе связывают с именем Филиппа Киркорова - артисты некогда вместе выступали - позировала в эффектном наряде

Артистка примерила образ "холодной меланхолической" красавицы и позировала с цветами в руках на уровни груди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как известно, ранее Анастасию Стоцкую обсуждали из-за возможных личных отношений с Филиппом Киркоровым, сейчас певица активно работает отдельно от Киркорова и все реже ее можно заметить в компании поп-короля российской эстрады.

Так на новом опубликованном кадре Анастасия позирует в студии в пышном наряде из тонкой прозрачной ткани, которая собрана в своего рода волны и оборки. В руках Стоцкая держала необычной формы розу, точнее, сразу несколько. Поклонники артистки предположили, что цветы искусственные.

При всем при этом исполнительница смотрит в сторону, немного опустив подбородок, а "бледный" макиях на ее лице придал образу романтичности.

Поклонникам новый снимок певицы понравился, они в это связи отметили голос и другие таланты Анастасии, а также ее естественную красоту.

Напомним также, недавно в сети появились кадры, на которых запечатлена дочь Анастасии.

Вчера Стоцкая опубликовала фото дочери. "Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь", — оставила комментарий Анастасия.

И, для сравнение, фото Киркорова в детстве:

И фото его детей - Аллы-Виктории и Мартина-Кристина:

Снимок Стоцкой начали активно обсуждать поклонники: "Как же она похожа на Киркорова"; "Очень красивая девочка, но она похожа на своих родителей, а не на Филиппа. С Киркоровым ничего общего"; "Удивительно красивая девочка! Жаль только, что с макияжем, но сходство с поп-королем очевидно"

На одном из шоу Стоцкая сказала: «Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.