Солістка «ВІА Гри» Еріка Герцег, якій приписували роман з продюсером Костею Меладзе, покрасувалася в облягаючому спортивному костюмі з великим декольте

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації артистки в Instagram.

На кадрах зі сторіз вона красується біля дзеркала в спортзалі. На співачці топ зі значною зоною декольте, а також лосини для тренувань. Волосся знаменитість зібрала в хвостик і з допомогою характерних рухів покрасувалася перед відбиваючою поверхнею з телефоном.

Крім того, в сторіз артистка опублікувала фото з цікавою зачіскою і в підписі до нього позначила, що сумує за майстром.

Відзначимо, що можливості прокоментувати фото у шанувальників знаменитості не було, але раніше вони неодноразово відзначали в коментарях під її постами, що вона просто чарівна і дуже приваблива жінка.

Раніше повідомлялося про те, що 9 жовтня 2019 року Еріка проговорилася про те, що виходить заміж і розповіла, хто став її обранцем. Нареченого зірки «ВІА Гри» звуть Михайло, він бізнесмен. Відомо, що пропозицію він зробив Еріці всього через місяць після знайомства. Зараз пара живе разом.

Зробив він це ще в 2017 році, за допомогою кур'єра, якого відправив в аеропорт, куди перебувала артистка, з кільцем. До посилки додавався лист з освідченням у коханні.

Якою саме буде церемонія одруження – пара ще не вирішила, лише відомо, що закохані мають намір послідувати популярному нині напрямку серед представників шоу-бізнесу, які буквально через одного, справляють такі урочистості в Європі. Галасливого весілля «голубки» не хочуть – на церемонії, найімовірніше, будуть лише родичі та близькі друзі.

Світ шоу-бізнесу для Михайла чужий, переконувала журналістів Еріка. Крім того, зоряна виконавиця заявила, що дуже рада, що її чоловік не знайомий із шоу-індустрією близько, так би мовити. Сама ж Еріка – є чи не однією з найяскравіших представниць світу артистів, вона співає, знімається у відвертих фотосесіях для чоловічих глянців, тощо.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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