Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм новим образом.

Безліч гнівних слів на її адресу змусили артистку призупинити активність недоброзичливців і піти на крайній захід. На додаток, на її сторінці з'явилося ще і відео, в якому вона заявила, що приховає коментарі, щоб позбутися зла на свою адресу, хоча іноді і ігнорує власну заборону і відновлює доступ.

У своєму профілі в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується без одягу відпочинком в парній лазні. Варто відзначити, що в одному зі своїх попередніх постів жінка відзначала, що є реальною фанаткою російської лазні.

«Я більше люблю російську лазню на дровах. Причому з обов'язковим поєднанням з крижаною купіллю.👍 Але у нас є будинки та хаммам. Оскільки ми його не нагріваємо, я завжди запалюю в ньому свічки, створюючи затишок, красу і романтику», – написала Анастасія.

Раніше ми писали, що Волочкова опублікувала знімок з букетом білих троянд. Балерина наділу зимові вовняні чоботи і тонке коротке плаття з малюнком тигра на грудях. Волочкова з'явилася на кадрах без макіяжу. Відразу кидається в очі, що зірка сильно постаріла, а її шкіра обвисла. Ноги Волочкової на знімку виглядають болісно худими.

Зазначимо, що 54-річна Волочкова в молодості була дуже миловидної, але пізніше вона почала безглуздо одягатися і фарбуватися, ніж повністю зіпсувала свій зовнішній вигляд. Останнім часом шанувальники відзначають, що у зірки дуже зіпсувалися волосся і шкіра. А своїми витівками вона ще й зіпсувала собі репутацію.

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