Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим новым образом.

Множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

В своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается без одежды отдыхом в парной бане. Стоит отметить, что в одном из своих ранних постов женщина отмечала, что является реальной фанаткой русской бани.

«Я больше люблю русскую баню на дровах. Причём с обязательным сочетанием с ледяной купелью.👍 Но у нас есть дома и хаммам. Поскольку мы его не нагреваем, я всегда зажигаю в нем свечи, создавая уют, красоту и романтику», – написала Анастасия.

Ранее мы писали, что Волочкова опубликовала снимок с букетом белых роз. Балерина надела зимние шерстяные сапоги и тонкое короткое платье с рисунком тигра на груди. Волочкова предстала на кадрах без макияжа. Сразу бросается в глаза, что звезда сильно постарела, а ее кожа обвисла. Ноги Волочковой на снимке выглядят болезненно худыми.

Отметим, что 54-летняя Волочкова в молодости была очень миловидной, но позже она начала нелепо одеваться и краситься, чем полностью испортила свой внешний вид. В последнее время поклонники отмечают, что у звезды очень испортились волосы и кожа. А своими выходками она еще и подпортила себе репутацию.

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