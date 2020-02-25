Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Після повернення і коментарів, що пояснюють довгий відсутність, зірка нарешті приступила до роботи. Артистка разом з колегою дала кілька концертів, а по завершенню виступів вирушила на відпочинок у Францію.

Зірка позувала в зручному одязі – теплом пуховику, з легким макіяжем на обличчі і яскравою посмішкою.

«В Риквире фотографи замість «Сир» просять сказати «Рислінг»🥂😀. Місто милоты😉, тому що оточують його будиночки-гномиків🏡🏘. А який гарний французьку мову, а ця мила гаркавість! Але є нюанс, що мало хто з французів знає англійську і вчити його не особливо бажають.

А коли ви звернетеся до них англійською мовою, не виключено косий погляд у вашу сторону 🥴. Ну це все нюанси, на які не варто звертати увагу.

Ах так, не забудьте заскочити в кондитерську - рай для ласунів🍩🧁🍰 від Любите ви Франції, як люблю її я?😍», – пише під новими кадрами Вікторія.

Раніше зірка показала, позувала в роздільному выблескивающем купальнику. На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, поблизу видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.

Українська знаменитість представила "на справедливий суд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.

Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру на тілі.

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