52-річна українська актриса Інна Білоконь, яка виступає дуетом з Вєркою Сердючкою в ролі її мами, підкорила публіку наймилішим фото

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадром, мімімішність якого зашкалює. На фото маленька руда собачка лежить животом догори на волохатому покривалі, при цьому обіймає лапкою м'яку іграшку. Незважаючи на затишне гніздечко, яке так і розташовує до сну, улюбленець все ж не дрімає і з цікавістю дивиться в об'єктив.

Білоконь підписала фото з песиком смайликами з сердечками, висловлюючи тим самим щирі почуття до тваринки.

Чи варто говорити, в який невимовний захват прийшли фоловери Інни Вікторівни, побачивши таке видовище.

"Нежнятинка💖"

"Милашка 😍😍😍❤️"

"Божеще мій красотулька! До чого ж мілашество зашкалює!"

"Уті, бозецьки!Яка ж сладусечка😍🐺"

"Так і хочеться доторкнутися"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися фото справжньої доньки Інни Білоконь - 21-річної Яни. Про дівчину відомо, що вона закінчила Полтавський комерційний технікум, а зараз навчається в Польщі. В кадрі актриса та її чоловік, бізнесмен з Полтави, обіймають і цілують доньку.

"З днем доньки!!!! 🥰🥰🥰🥰нямкаєм, цемкаєм, любкаєм!!!!!!!!❤️", - підписала актриса знімок.

На іншому фото Яна вже обіймає матір. "ВДОМА👪🥰🥰", - йдеться в пості. Неймовірно, як сильно жінки схожі. Шанувальники так і пишуть: "Доця копірочка мамина".

Крім того, ми розповідали, Білоконь показала фото, на якому вона постала в пляжному вбранні. Її не впізнати: нічого спільного з "бабусею в хусточці" - з образом мами Вєрки Сердючки. В житті Інна Вікторівна приємна доглянута жінка з чудовим почуттям гумору.

«Просто бомба! Не прибідняйтеся», «ідеальна», «Як красиво», «красоточка», «обережно, гаряче», - писали в коментарях.

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