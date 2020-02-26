Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

Після повернення і коментарів, що пояснюють довгий відсутність, зірка нарешті приступила до роботи. Артистка разом з колегою дала кілька концертів, а по завершенню виступів вирушила на відпочинок у Францію.

А після артистка вразила витівками, з'явившись в Арт-студії в Харкові. Зірка розповіла про себе, здивувавши талантом і подробицями про минулі шкільні роки.

«Ви знаєте, що я закінчила ліцей мистецтв по класу живопису? І навіть збиралася стати дизайнером!..😉. Але... ! Україні пощастило, і мене не взяли у ВНЗ😂, а то, ви могли б і не почути мій голос!🎼🎶😃

Перебуваючи в Харкові, завдяки @art_people_kharkov, я знову поринула в атмосферу мистецтва. Дуже приємно було взяти в руки пензля і фарби🎨. Як вам результат😊?», – пише Вікторія під новим постом. Шанувальники почали захоплюватися видом Смеюхи, а також її художнім талантом.

Раніше зірка показала, позувала в роздільному выблескивающем купальнику. На знімках, де Вікторія зображена на тлі мальовничих пейзажів курортних Мальдів, поблизу видно всі переваги її спортивної і в той же час - жіночної фігури. На фото виконавиця посміхалася і виглядала щасливою.

Українська знаменитість представила "на справедливий суд" публіки в мережі цілий ряд однотипних фото, темноволоса артистка-красуня виглядає на знімках природно і в очах багатьох свойх фанів - дуже привабливою жінкою.

Крім іншого, фолловери зірки відзначили її стильний пляжний костюм, а також спортивну фігуру, додавши, що у Віки "не видно ні грама жиру на тілі.

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