Від спортсменки не можна відірвати погляду

Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками» Анна Різатдінова поділилася фото, на якому продемонструвала свій пружний прес

Зірка опублікувала чорно-біле фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. На фото вона з'явилася в світлому спортивному костюмі, що складається з короткого топа і тонких лосинів. Спортивна форма не тільки підкреслила груди зірки, але показала її сталевий прес.

Красуня вигнулася, відставивши стегно в сторону і поклала на голову руки.

Дівчина пильно подивилась в камеру, від її погляду не можна сховатися.

Волосся Анна прибрала в хвіст, мабуть, щоб воно не заважало під час заняття спортом.

В пості Анна розповіла про свою студії з художньої гімнастики. Дівчина пообіцяла дивовижну пригоду.

"Спортивний світ, він унікальний, особливий. Знаю точно, що кожна дитина - це індивідуальність. І підхід повинен бути відповідний! Наше завдання, не нашкодити дитячого внутрішнього світу і при цьому розкрити особистість на килимі!", - написала зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Божественна розкіш України)))😊", "Анна - Ви, Ваша зовнішність і аура є найкращою рекламою художньої гімнастики!", "Як у тебе не закохатися!!!😍😍❤️❤️❤️", "Чарівництво це все😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова позувала в іншому спортивному костюмі. Одяг эффектрно підкреслив ідеальні форми зірки: її упргуий прес, тонку талію і підкачені ніжки.

Анна з'явилася в цікавій позі, зігнувшись стоячи на одній нозі і спираючись на руки. Другу ногу красуня витягнула вгору і вийшов повітряний шпагат.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова була на кріслі кінотеатру. Дівчина позувала в обтягуючому білому топі, який не приховав від очей пружні принади зірки.

Крім того, крій вбрання був такий, що дозволив помилуватися оголеною частиною тіла Анни, а саме ніжним плечиком.

На Ризатдіновій також були чорні брюки, зроблені з тканини схожої на латекс. Завершували її образ білі сережки. Шанувальники захопилися своєю улюбленицею.

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