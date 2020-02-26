Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників новими знімками та відео, які публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, ділиться також кадрами зі свого повсякденного життя.

Українська виконавиця, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, також продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, участь у різних пісенних шоу і поїздками за кордон, пише Рoliteka.net.

Нещодавно в розділі Сторі з'явилися кадри того, як Настя збиралася на пісенне шоу "Голос", після артистка представила пропаща підсумок зборів.

Фото звідти Каменських також засвітила в Сторі. На нових кадрах вона позувала не одна, а разом з колегами. При цьому Настя одягнена в стильний і стриманий наряд - класичний сірий комбінезон, який підкреслив її схудлу і струнку фігуру. Сама артистка виглядає зухвало - на одному з кадрів вона навіть залізла на суддівське крісло і похвалилася глибоким декольте з масивними прикрасами, скрывшими його.

Зазначимо, також зірка представила кадр з Юрієм Горбуновим - провідним музичного шоу, зірка позувала на знімку в тому ж образі, що і на першому фото.

Також ми писали, що Ганна Завгородня і Настя Каменських часто з'являються разом на публічних заходах, а після викладають спільні фото на своїх сторінках у соцмережах.

Крім того, зірка часто з'являється в одязі від бренду кращої подруги. Теплої осені дівчата також провели час на тренуваннях, які проходили на свіжому повітрі на — Девичь-Гори в Києві. Цього разу Настя знову постала в одязі, яку створила її краща подруга.

Зірка приміряла на себе чорний оверзайз-костюм. Стриманий образ співачка доповнила масивними кросівками, а з аксесуарів на ній були годинник і браслет. Однак, далеко не вбрання співачки привернув увагу. А старенький віник внизу фото, знаходиться прямо біля зірки.

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