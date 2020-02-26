34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця української групи "ВІА Гра", показала як весело провела час за містом на фермі. При чому повесилилася не тільки вона, але й ослики
Як передає Politeka.net, співачка поділилася яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на лоні природи поряд з тваринами, що паслися. Тетяна показала шикарну фігуру в обтягуючих чорних штанах з "дірками" на колінах, такого ж кольору топі та сорочці в клітинку, зав'язаній на поясі. До того ж артистка доповнила "ковбойський" образ важливим аксесуаром - характерним світлим капелюхом.
Коронавірус привезли з Італії: на кордоні України переполох, кількість жертв зростає
Коханка Віторгана втерла ніс Собчак, виваливши головне достоїнство: "Нічого собі!"
Стрибок тарифів, розплата Зеленського і нове суперзброю – головне за ніч
Як виглядають діти Білик, Лазарєва та інших зірок, народжені сурогатними матерями: яскраві кадри
Котова деякий час позувала поруч з огорожею, де паслися осли, поки не помітила, що один з тварин занадто "обрадувався" при її вигляді. Природньо, що звір ніяк не зміг приховати свого захопленого збудження, що і стало приводом для сміху артистки. Тетяна вирішила поділитися побаченим з шанувальниками, запропонувавши їм самим придумати підписи до пікантних кадрів.
"Придумай підпис на першій фотці, тому що до решти отже ми вже знаємо 😹 Стою я значить, нікого не чіпаю...🙈 👉🏻", - написала співачка.
"😂😂😂😂ем... я думаю тут коментарі зайві)) навіть ослики підтвердили що ви дуже красива і сек*уальна кішечка 😹🤪"
"Тетяна Котова обскакала групу Віагра 😂"
"Коли побачив соковиті булочки 😂"
"Тетяна класно виглядаєш😍😉🤠"
"Капелюх клас а ви вогонь🔥😍"
"Пустунка Ви 😱"
"У мене як у віслюка, коли бачу Instagram Тетяни))))😂"
"Я і мої парнокопитні друзі!!!🔥🔥🔥 А фотка супер вийшла ❤️"
"Спокусниця..😂🔥"
Раніше ми повідомляли, Котова захопила мережу фото в довгій сукні ніжно-рожевого відтінку з відвертим декольте. Красуня постала босоніж на вузькій вуличці, вимощеній плиткою, задерши поділ сукні. Від пишного бюста і струнких ніжок співачки голова йде обертом.
"Шикарне плаття. Колір просто вогонь. Сидить ідеально", "Тетяна класно виглядаєш", "Яка струнка. Хотілося б подивитися на запис пісень", "До чого ж гарна!", - писали в коментарях.
Нагадаємо, спекотна блондинка ВІА Гра раскорячилась прямо на підлозі заради пікантне фото
А ще Politeka писала, що спекотна блондинка з " ВІА Гра спустила майку і засвітила самі рум'яні місця