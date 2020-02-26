34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", показала как весело провела время за городом на ферме. При чем повесилилась не только она, но и ослики

Как передает Politeka.net, певица поделилась яркими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на лоне природы рядом с пасущимися животными. Татьяна показала шикарную фигуру в обтягивающих черных штанах с "дырками" на коленях, такого же цвета топе и рубашке в клетку, завязанной на поясе. К тому же артистка дополнила "ковбойский" образ важным аксессуаром - характерной светлой шляпой.

Котова некоторое время позировала рядом с ограждением, где паслись ослы, пока не заметила, что одно из животных уж чересчур "обрадовалось" при ее виде. Естественно, зверь никак не смог скрыть своего восторженного возбуждения, что и стало поводом для смеха артистки. Татьяна решила поделиться увиденным с поклонниками, предложив им самим придумать подписи к пикантным кадрам.

"Придумай подпись к первой фотке, потому что к остальным мы уже итак знаем 😹 Стою я значит, никого не трогаю...🙈 👉🏻", - написала певица.

"😂😂😂😂эм... я думаю тут комментарии излишни)) даже ослики подтвердили что вы очень красивая и сек*уальна кошечка 😹🤪"

"Татьяна Котова обскакала группу ВиаГра 😂"

"Когда увидел сочные булочки 😂"

"Татьяна классно выглядишь😍😉🤠"

"Шляпа класс а вы огонь🔥😍"

"Шалунья Вы 😱"

"У меня как у ослика, когда вижу Инстаграм Татьяны))))😂"

"Я и мои парнокопытные друзья!!!🔥🔥🔥 А фотка супер получилась ❤️"

"Соблазнительница..😂🔥"

Ранее мы сообщали, Котова восхитила сеть фото в длинном платье нежно-розового оттенка с откровенным декольте. Красотка предстала босиком на узкой улочке, вымощенной плиткой, задрав подол платья. От пышного бюста и стройных ножек певицы голова идет кругом.

"Шикарное платье. Цвет просто огонь. Сидит идеально", "Татьяна классно выглядишь", "Какая стройняшка. Хотелось бы посмотреть на запись песен", "До чего же хороша!", - писали в комментариях.

Напомним, знойная блондинка ВИА Гра раскорячилась прямо на полу ради пикантного фото

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