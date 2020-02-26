40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, колишня учасниця української групи "ВІА Гра" і дружина артиста Валерія Меладзе, розбурхала пікантним кадром без штанів

Як передає Politeka.net, співачка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала в досить спокусливому образі. Артистка в топі тілесного кольору позує на ліжку, зігнувши і злегка піднявши ногу. Вона частково прикрилася білим простирадлом, залишивши все "найсмачніше" при собі, що трохи засмутило прихильників. Розпущене волосся, яке здається вологим, Альбіна зібрала трохи назад. В руці вона тримає смартфон, приклавши його до вуха.

М'яке освітлення і вдала обробка кадру в графічному редакторі зробили знімок більш привабливим, дозволивши насолодитися фанатам ефектною Джанабаєвою. Менш ніж за годину фото зібрало майже 3000 "лайків", а сама співачка - безліч компліментів.

"Алло, мам...", - підписала кадр Альбіна (тут так і хочеться згадати однойменний старий хіт "ВІА Гри")

"Це точно мамі дзвінок?🤣😍 Красотааааа👏🏻"

"Божественна😍😍😍"

"Безумовно, Ви завжди дуже красива, але останні фото - просто відпад!!!👏 З'явилося щось нове 🤔 і поки не зрозумію що.... розкіш чи що...😊"

"Вдала фотка."

"Пам'ятаю цю пісню і цей кліп.. Пам'ятаю, як плакала.."

"Підняла б вище , кооментів було б тисячами😍!"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва збентежила фоловерів сильно молодшим виглядом. Красуня поділилася фото в Instagram, на якому постала в настільки свіжому вигляді - більше 25 й не даси.

«Не впізнати. Красива. З кожним роком молодієте, ось що значить жінка щаслива», «Пощастило Меладзе..», «Офігєть! Я вас спочатку не впізнала. Ви принадна!», «Яка світленька, або це світло так падає?», «Альбіна дуже красива! Ніжна така і світла!», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Джанабаєва у синьому оксамиті злегка оголилася і показав, чим спокусила Меладзе: "Взу, Альбіна".

А ще Politeka писала, що розкішна Джанабаєва в розпусному плаття захопила своїм талантом: "Яка ви...".

Також Politeka повідомляла, що Джанабаєва зігнулася в пікантній позі і показав, чим спокусила Меладзе: особисті кадри.