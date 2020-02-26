Модель, блогер і актриса Єлізавета Василенко, яка стала популярною після виходу серіалу "Школа", опублікувала кілька відвертих фото

21-річна красуня нерідко знімається в подібних фотосесіях, але від цього здивування не стає менше, пише Politeka.net.

Так, на недавніх знімках Ліза постала в жовтих шортиках, крім яких на ній був ліфчик шоколадного відтінку.

Дівчина прикрила груди руками і закрила очі. На одному з фото артистка спустила бретелі білизни, а на інших, просто торкалася себе.

Крім грудей, було видно пружний прес зірки.

Волосся Лізи трохи розвіяв вітер. Василенко позувала в одній з багатоповерхівок, звідки відкривався вид на дахи будівель.

"останні фотокартки з Малайзії🦥🌈", - підписала вона кадри.

За день пост зібрав понад 100 тисяч лайків та коментарів.

"Лизааа, а який у тебе ріст? Виглядаєш такою високою😇😇😇", "Знайомий дах 👀", "Боже, яка ж ти розкішна, Ліз😱🦄🦄🦄", "Це що за сексі фрау у стрічці💥", "А що за список у тебе на тілі, на кожній фотографії ото видно", "Наше улюблене сонечко, ми з Васильчатами дуже сильно тебе любимо!) 🥺♥️♥️♥️", "Ліза ти 🔥🔥", "Лізка , го гуляти", "Ну дуже!♥️", "Вауу😻😻😻", "Красива🤤🤤🤤❤️❤️❤️", "Як завжди прекрасна ☺️❤️", "Чому ти така красива?❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Єлизавета Василенко виклала в своєму особистому Instagram фотографію, яка викликала бурхливе обговорення серед її шанувальників.

На ній артистка сидить, притулившись спиною до дверей, а поруч можна побачити рожевого плюшевого єдинорога.

"Став улюблений эмоджи в коментарях, а я буду вас лайкати і коментувати", - пообіцяла зірка своїм підписникам.

Раніше ми писали, що Єлизавета Василенко виклала кілька фотографій в блискучому сірому купальнику і шортах на тлі океану.

Свій пост вона підписала: «Спасибі, мої дорогі браття, за таку можливість! Безмежно щаслива і вдячна».

Пост актриси набрав більше 80 тис. лайків і 250 коментарів.

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