Нещодавно в мережі обговорили фото матері співака Дана Балана
На думку користувачів мережі, жінка дуже схожа на українську співачку Тіну Кароль, з якою артисту приписують роман, пише Рoliteka.net.
Деякий час тому у фан-групі співака з'явилося нове фото, на якому він позує разом з матір'ю
Жінка-блондинка притиснулася до сина і широко посміхнулася. Вона була в оксамитовому платті, яке підкреслило її форми. На обличчі виділялися пишні чорні вії.
Дан Балан був одягнутий по-простому: у білу футболку і штани.
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Мама з сином позували в кімнаті з фотографіями поруч з великим букетом троянд.
За 15 годин пост зібрав близько 70 лайків і трохи коментарів.
"Які ви красиві", - написала одна з користувачів мережі.
Варто відзначити, що на фото явно видно схожість мати з Тіною Кароль, обидві красуні - стрункі блондинки, з ідеальними формами і чарівними посмішками.
Раніше ми писали, що фото, де порівнюють Тіну Кароль з мамою Дана Балана з'явилося в групі "Голос країни". Користувачі мережі активно обговорили зовнішність обох.
«дуже схожі», «дуже дуже», «Обидві дуже гарні і талановиті», «так, реально схожі», «Реально трохи нагадують!!!", «Тіна красивіше», «схожі тільки тим, що блондинки», - написали тоді користувачі мережі.
Нагадаємо також, що нумеролог-психолог Галина Ганджа розповіла, що чекає українську співачку Тіну Кароль у 2020 році.
За словами експерта, в української знаменитості буде хороший рік, який принесе їй ще більшу популярність. Тіну чекає безліч проектів, а також заходів. До слова, в якому б проекті не опинилася Тіна, його чекає успіх.
Про особисте життя Тіни було сказано так:
"Тут ідуть тільки романи. Якісь інтриги. Але нічого серйозного точно не буде".
Раніше ми писали, що через сім років Тіна Кароль вирішила привідкрити таємницю і розповіла, чому колишній покійний чоловік Євген Огір раптово кинув роботу на популярному телеканалі М1.
Як виявилося, чоловік зробив це через сильне кохання до дружини. Він діяв не в інтересах компанії.
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