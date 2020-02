View this post on Instagram

Виявляється у двох королев шоу @goloskrainy_official є багато спільного. Що саме? Дізнавайся у відео. Дивись головне вокальне шоу країни усією родиною вже цієї неділі о 21:00 на 1+1. #одинплюсодин #голоскраїни #битваепохи