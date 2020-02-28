Під час ефіру "Голосу країни" члени журі, співачки Тіна Кароль і Настя Каменських, заговорили про зайву вагу і в кого який був максимум

Як передає Politeka.net, шматочком ефіру з пікантними подробицями поділилися в мікроблозі телеканалу "1+1" в Instagram. Кароль запитала у колеги Каменських, яка у неї була найбільша вага. Відповідь вразила не тільки Тіну, але й численних шанувальників проекту і артистки (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Коли я кажу цю вагу, всі дійсно думали, що я брешу, тому що я виглядала кілограмів на сто, а важила всього сімдесят вісім. Це був мій пік. Але я була, не знаю, налита чавуном ... і я дійсно виглядала як сто кіло...", - відверто поділилася Настя.

Далі ще цікавіше. Виявилося, що у Кароль також були проблеми із зайвою вагою. Артистка зізналася, що в п'ятнадцять виглядала як колобок.

"Вісімдесят... коли мені було десь вісімнадцять. Є навіть відео. В п'ятнадцять взагалі "колобочок", - відкрилася Тіна.

"Слухай, я не знала, що в нас настільки близькі історії, тому що я завжди дійсно з цим боролася ... і зараз, до цих пір. І ми з тобою красуні!", - підсумувала Каменських.

Думки шанувальників розділилися: одні похвалили артисток за їх прагнення бути стрункими і бажання слідкувати за своєю фігурою, а інші з сарказмом сприйняли озвучені таємниці.

"Дівчатка ви супер умнічки💙"

"нічого собі😱"

"Красуні 😍😍😍 обидві шикарні 🔥"

"Так дівчата є дівчатка 😅 звичайні проблеми"

"Боже,яка маячня,то вага у кого яка,хто які смажить котлети....морок!!!Один Дан і Монатік адекватні!"

"О Боже як же вони схожі..... 😂 А ще в обох по два ока,по 2 руки і ноги і серце з лівої сторони..))"

"Вже серіал влаштували. Кошмар."

"Потап теж хотів вагою похвалитися, але його не запитали"

"Це , мабуть у підтримку жирусиків ! На зразок , у всіх є шанс стати красивими , але якщо твоя вага не більше 80"

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