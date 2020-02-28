Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони за допомогою неоднозначних заяв у соціальних мережах

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

У своєму профілі в Instagram знаменитість вирішила виставити знімки на яких видно, як вона насолоджується відпочинком. Примітним фактом є те, що балерина з'явилася на заході Андрія Малахова, влаштованому спеціально до свята масляної.

Через невдалу позу зірки в очі впадає те,що її волосся виглядають дуже погано і практично перепаленными з-за постійних забарвлень і высветлений. На наступному відео зірка з'явилася в оточенні знаменитих артистів, серед яких можна помітити Філіпа Кіркорова і Ольгу Бузову.

Бажаючи уникнути критики у свою адресу, зірка завбачливо приховала коментарі, які, до речі, іноді відкриває, щоб недоброзичливці знову підняли популярність скандальної зманенитости.

«Неймовірний Андрій Малахов @malakhov007 влаштував розкішний свято Масляної в Лотте Плаза в королівському номері!😊 Спасибі за це свято!👍 Ми з Зазою Наполі схожі😂», – пише Волочкова під новими фото.

Варто відзначити, хоча зірка дотримується правил здорового харчування, як сама раніше розповіла, це мало допомагає її зовнішнього вигляду:

«Я фанат свіжої зеленої їжі і натуральних продуктів! В мою продуктовий кошик входять овочі і багато зелені: Айсберг, Романо, Селера, цибуля Порей, базилік. Обов'язково білки, які я їм вигляді курячого філе, перепелиних і курячих яєц. Молочку я майже не вживаю, але пару шматочків благородного сиру, завжди присутні в моєму раціоні», – расскзаала Анастасія.

До речі, останні знімки зірки стали тому подтвержеднием - артистка виглядала втомленою і зовсім не такий, як без макіяжу, яким часто хвалиться.

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