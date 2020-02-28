Російська актриса Христина Асмус показала особисті фото зі своїм не менш зірковим, ніж вона сама чоловіком

Дружина відомого коміка Гаріка Харламова позувала на камеру, цілуючи свого чоловіка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

На типовому селфі актриса цілує чоловіка в щоку, Христина при цьому при яскравому макіяжі, а Харламов посміхається на камеру:

«З Днем народження, унікальний чоловік. Спасибі всесвіту за нашу зустріч. Я люблю тебе ❤», - підписала вона знімок. На російських знаменитостей був повсякденний одяг, але Христина все ж виглядала святково - стильні мінімалістські прикраси і модна укладка доповнили її образ.

Шанувальники зіркової парочки в коментарях під постом побажали їм всього найкращого, Гаріку, зокрема, здоров'я та взаєморозуміння в його родині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Асмус потрапила до лікарні. Після тривалого скандалу, мабуть, організм російської артистки почав здавати.

Так на новому опублікованому фото актриса з'явилася перед публікою в піджаку з глибоким декольте і яскравим макіяжем, однак одразу ж відзначила для підписників, що фото не з режиму реального часу:

«Ні це фото, ні кілька моїх останніх постів не дуже мають відношення до того, що у мене зараз насправді відбувається ‍♀️ Я лежу в лікарні. Вже тиждень. Якась гостра бактерійна інфекція…», - пише Асмус.

Артистка відзначила, що вона в жахливому стані зараз і цілодобово перебуває під крапельницями і з температурою.

Шанувальники артистку, підтримали. Пишуть, щоб та трималася і видужувала скоріше.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показала, чим спокусила Харламова.

Також Politeka писала, що Асмус змінилася до невпізнання і налякала своїм виглядом: "Не годують взагалі".