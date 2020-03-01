Український хореограф, шоумен Влад Яма опублікував пост в Instagram, де позує на машині

Зірка порадував шанувальників фото, на якому він ще з бородою, пише Politeka.net. На знімку Влад Яма позує, сидячи зверху на червоному кабріолеті. Чоловік вибрав білі футболку і шорти, а також чорні кросівки.

Позаду українського красеня помітні багатоповерхові будівлі.

Відомо, що раніше хореограф публікував відео з сім'єю. Пара з сином позували в різних локаціях, в тому числі і в червоному кабріолеті.

Мабуть, ностальгія підштовхнула шоумена написати цей пост.

"Це був неймовірний день... Згадую кожну секунду і хочу повторити!..😌 Спасибі @conceptica , Ти твориш чудеса🤗", - написав Яма.

За 12 годин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Вау!😍❤️А тримайте мене семеро!)🥰", "Стильно, модно, молодіжно 😜👍🏽", "Красава👍", "Крута фотка вийшла!!! 👍👍👍", "До хорошого звикаєш швидко....!", "Влад Яма так ви існуєте ?👀 Я іржав з вас коли дивився Україна має Талант 👀👍👍👍", "Влад ти бомба танцоор😍. Я теж танцівниця, теж танцюю латинамериканські танці. Це круто!🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Влад Яма збрив Бороду і публікує фото і відео в новому стилі.

Так, хореограф поділився кумедними кадрами в розділі Сториз свого Instagram.

На кадрах можна побачити, як хореограф лежить в ліжку і знімає себе на відео. При цьому за кадром чути дитячий сміх. Можна припустити, що за розвагами батька спостерігає маленький Ліон.

Раніше ми писали, що Влад позував у футболці, а поряд знаходилася дружина Лілія. Вона була, швидше за все, в олімпійці або чомусь подібному. На тлі можна побачити "Клона" з "Зоряних воєн".

Фанати помітили, що хлопець вирішив почати відрощувати вуса, поки відпочиває у США. Вони встигли поставити більше шести тисяч лайків за нетривалий час.

Нагадаємо також, що Влад Яма постав з оголеним торсом і в чорній кепці з написом "official". На задньому фоні блакитні води океану з білими баранчиками" хвиль і чистий пісочок.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.