Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька покрасувалася в новому загадковому образі

У улюбленого багатьма українцями гурту є загальний аккаунт в Instagram, в якому всі учасники можуть ділитися новими кадрами своєї творчості або повсякденного життя. Однак, найчастіше заповненням сторінки контентом займається саме вокалістка Олександра. Дівчина любить ділитися своїми селфі і короткими роликами.

Як повідомляє Politeka, на цей раз Зарицька опублікувала гіфку, на якій вона продемонструвала нову маску для Instagram, створену з нагоди концерту KAZKA у Палаці Спорту.

На кадрах виконавиця позує пильно дивлячись на камеру з піднесеної до губ рукою. На її щоках можна побачити написи «KAZKA» і «NIRVANA», які змінюються абстрактними візерунками. Загадковості гіфці додає яскраво-червоний фільтр, який вирішила накласти на кадри Зарицька.

«Як вам нова маска, яку ми присвятили концерту в Палаці Спорту? Приміряйте, робіть відео і фото, публікування і обов'язково тегайте нас», - написала виконавиця.

До цього ми писали про те, що Зарицька збентежила зізнанням з приводу насильства, факти якого відбуваються в їх колективі.

Виявилося, Саша б'є музикантів, а одного разу навіть зламала палець колезі Дмитру Мазуряку. Про це команда, включаючи щиросерде визнання самої Саші, розповіли у програмі «Слава+».

зокрема, музиканти розповіли, що в їхньому колективі, як у сім'ї: "отримуєш, але не можеш на це злитися".

Мазуряк поділився історією зі зламаним пальцем. Виявилося, Сашу розлютували його слова про те, що вона родом з Харкова.

"Був концерт і приїхало дуже багато музикантів ... я з ним спілкувався, знайомив Сашу, і я сказав "Всі свої, свої хлопці-гуцули, не те, що твої з Харкова на асфальті..." і в цей момент у мене зламався палець ... На другий день у нас концерт, і я вийшов з гіпсом", - розповів музикант.

Зарицька підтвердила, що іноді колегам від неї перепадає.

В цілому, учасники групи Мазуряк і Микита Будаш назвали Сашу дуже цілеспрямованою, і навіть в деякому роді упертим.

Нагадаємо, солістка KAZKA вразила українців скандальною і жорстокою витівкою.

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