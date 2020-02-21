Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала новое фото в Инстаграме

На фото Зарицкая позирует крупным планом. Она была в топе или с бюстгальтером. Видны были только бретельки. Кадр был сделан очень крупно и на нем можно хорошо рассмотреть зону декольте Александры, а также часть лица. Кадр оказался черно-белым. На фоне можно увидеть стул, картину и другие элементы интерьера. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить опубликованный кадр. Все из-за того, что Зарицкая опубликовала его в сторис Инстаграма, где такая функция отключена.

Ранее мы сообщали, что вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая обескуражила признанием по поводу насилия, факты которого происходят в их коллективе.

Оказалось, Саша бьет музыкантов, а однажды даже сломала палец коллеге - Дмитрию Мазуряку. Об этом команда, включая чистосердечное признание самой Саши, рассказали в программе «Слава+».

В частности, музыканты рассказали, что в их коллективе, как в семье: "получаешь, но не можешь на это злиться".

Мазуряк поделился историей со сломанным пальцем. Оказалось, Сашу взбесили его слова о том, что она родом из Харькова.

Сообщалось, что известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала мокрое фото.

На снимке Александра показывает себя крупным планом. Можно заметить, что Зарицкая или после бани, или после ванной, намотала на голову полотенце. При этом певица показала свое главное достоинство в откровенном купальнике, который практически ничего не скрыл.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что Зарицкая опубликовала кадры в сторис, где такая функция отсутствует.

Напомним, музыкант группы KAZKA попал в больницу из-за шутки о харьковчанах

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