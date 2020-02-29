Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая покрасовалась в новом загадочном образе

У любимой многими украинцами группы есть общий аккаунт в Инстаграм, в котором все участники могут делиться новыми кадрами своего творчества или повседневной жизни. Однако, чаще всего заполнением странички контентом занимается именно вокалистка Александра. Девушка любит делиться своими селфи и короткими роликами.

Как сообщает Politeka, на этот раз Зарицкая опубликовала гифку, на которой она продемонстрировала новую маску для Инстаграм, созданную по случаю концерта KAZKA во Дворце Спорта.

На кадрах исполнительница позирует пристально глядя к камеру с поднесенной к губам рукой. На ее щеках можно увидеть надписи «KAZKA» и «NIRVANA», которые сменяются абстрактными узорами. Загадочности гифке добавляет ярко-красный фильтр, который решила наложить на кадры Зарицкая.

«Как вам новая маска, которую мы посвятили концерта во Дворце Спорта? Примеряйте, делайте видео и фото, публикуйте и обязательно тегайте нас», - написала исполнительница.

До этого мы писали о том, что Зарицкая обескуражила признанием по поводу насилия, факты которого происходят в их коллективе.

Оказалось, Саша бьет музыкантов, а однажды даже сломала палец коллеге - Дмитрию Мазуряку. Об этом команда, включая чистосердечное признание самой Саши, рассказали в программе «Cлава+».

В частности, музыканты рассказали, что в их коллективе, как в семье: "получаешь, но не можешь на это злиться".

Мазуряк поделился историей со сломанным пальцем. Оказалось, Сашу взбесили его слова о том, что она родом из Харькова.

"Был концерт и приехало очень много музыкантов ... я с ним общался, знакомил Сашу, и я сказал "Все свои, свои пацаны-гуцулы, не то, что твои из Харькова на асфальте..." и в этот момент у меня сломался палец ... На второй день у нас концерт, и я вышел с гипсом", - рассказал музыкант.

Зарицкая подтвердила, что иногда коллегам от нее перепадает.

В целом, участники группы Мазуряк и Никита Будаш назвали Сашу очень целеустремленной, и даже в некотором роде упертой.

Напомним, солистка KAZKA поразила украинцев скандальной и жестокой выходкой.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA без комплексов показала пышную грудь крупным планом.

Также Politeka писала, что музыкант группы KAZKA попал в больницу из-за шутки о харьковчанах: "если будете обижать, то...".