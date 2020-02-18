Вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая обескуражила признанием по поводу насилия, факты которого происходят в их коллективе

Оказалось, Саша бьет музыкантов, а однажды даже сломала палец коллеге - Дмитрию Мазуряку. Как передает Politeka.net, об этом команда, включая чистосердечное признание самой Саши, рассказали в программе «Cлава+» (чтобы посмотреть видео, проскоролльте вниз).

В частности, музыканты рассказали, что в их коллективе, как в семье: "получаешь, но не можешь на это злиться".

Мазуряк поделился историей со сломанным пальцем. Оказалось, Сашу взбесили его слова о том, что она родом из Харькова.

"Був концерт і приїхало дуже багато музикантів... я з ним спілкувався, знайомив Сашу, і я сказав "тут всі свої, свої пацани-гуцули, не то, що твої з Харкова на асфальті..." та в цей момент в мене зламався палець... На другий день в нас концерт, і я вийшов з гіпсом".

Зарицкая подтвердила, что иногда коллегам от нее перепадает.

В целом, участники группы Мазуряк и Никита Будаш назвали Сашу очень целеустремленной, и даже в некотором роде упертой.

Поведение Саши активно комментируют под видео. Некотрые отметили, что "хотят ее ударить" и им жаль ее коллег-парней.

"Первое интервью которое было неприятно смотреть. Звездня болезнь не то что бы осталась ,она прогрессирует .Странное чувство стыда вызывает поведение певицы"

"Я бы уже клепнула Сашу за ее поведение."

"Жах! Солістка впевнена що гурт тримається на ній((( Дівчинко спустись на землю!!! Гурт Казка це сопілка і крутий трек, а лише потім вокал, яким треба добряче позайматись вам Олександро! Якби хлопці так партачили на концертах як ви Сашо, то ваш гурт давно б помідорами закидали!!"

"Її хочеться вдарити, щоб вона прийшла до тями і перестала нести всяку фігню, особливо шкода хлопців"

"Парни очень хорошие ребята, смешные, простые, талантливые, приятные. Про вокалистку промолчу..."

"испытала испанский стыд, говорит она, а стыдно мне"

"У солистки, конечно, корона на голове выросла знатная..."

"Теперь понятно кто самая противная группа в укр шоубизе"

"Не ожидал от Саши... Ноль про музыку, зато много про доминацию... Зачем?"

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