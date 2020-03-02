Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує радувати користувачів мережі соковитими образами

Нове чуттєве фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На чорно-білому знімку Кароль зображена з вологим волоссям і млосним поглядом. На дівчині немає одягу – на фото видно тільки бретельку від білизни.

«Весна», - підписала артистка знімок.

За півгодини фото Кароль зібрало майже 9 тисяч лайків. Шанувальники зірки захоплюються її новим образом. Портретний знімок буквально спровокував шквал в коментарях під постом.

«Ульот», «Мати моя жінка», «Тіна ви красуня. Люблю вас. Будь щаслива», «З Весною, Тіна! Нехай ця пора року буде особливою», «Баааа, Тіна, ти прекрасна», «Ідеальна», «Викликайте пожарку», «Уля-ля», «Гарний такий початок весни», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що спокуслива Тіна Кароль з'явилася на публіці в розкішній блискучій сукні. Співачка прийшла на «Великий Весняний концерт» в яскравому сценічному образі. Кароль блищала в ефектній сріблястій сукні, яка підкреслила всі вигини її витонченої фігури. Провокаційною родзинкою лука став глибокий виріз в районі декольте. Незмінним атрибутом образу артистки є червона помада і розкішні локони в стилі Голлівуду.

Також ми писали, що Тіна порадувала шанувальників грайливим фото в ніжному образі. На знімку співачка широко посміхається, поставши перед фотографом в повітряному, жіночому вбранні. Для фотосесії співачка вибрала романтичне плаття кольору слонової кістки. Образ Кароль традиційно доповнила червоною помадою.

Нагадаємо, що українська співачка Тіна Кароль показала, що ховає під сорочкою прямо на концерті: "Левиця спокушає".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль показала, що приховує під халатом прямо на сцені: "Не вистачає Балана".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль налякала видом в захисній масці під час перельоту: "Бережіть себе та близьких!".