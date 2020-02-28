Знаменита співачка Тіна Кароль показала себе в одній білосніжній сорочці під час концерту

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в незвичайному вбранні, повідомляє Politeka.

Співачка вирішила представити інтимної кадр, позуючи в білій подовженою сорочці на сцені, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і досить масивні прикраси - сережки і такого ж дизайну кільце.

Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти.

«Пупсяо❤️», «А че так різко закінчилося?🙈», «Я шукаю леді від 20 до 35 років для шлюбу», «Тіна ! Ніякої легковажности ! ГОСПОДЬ ДАСТЬ Тобі Пісні Гідні Твого Голосу !!!», «Це просто Любов ❤️👑✨», «Це ж моя улюблена пісня! Ааааааа! Я таю. Хочу що б мені на вушко так шепотіли вранці або вночі як калыбельную)))», «Боже,яка гарна😍🔥❤️», – пишуть користувачі.

До цього на сторінці шанувальників зірки з'явилося ціле відео – добірка з кращими кадрами артистки, беруть участь в різних заходах. Також у ролику можна помітити кадри, зняті під час презентації кліпу зірки і кадри з участей в останніх пісенних шоу.

«Тіна Кароль у програмі ЖЗЛ», «Немає слів 💔 Умничка🤗 Наш полюс тяжіння 🔥», «Сильна і душевна як ніхто, гордість і приклад❤️», «Божественна 😇 і сильна 🙌😍», «Що це за випуск? Можна посилання?», «Можна лайк❤️», «Вона дуже добра😘», «@tina_karol Яка Ви молодчинка,який у Вас добре серце і чиста душа. Ви ангел у плоті .💖💞💗😍», – відповіли користувачі.

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