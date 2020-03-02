Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать пользователей сети соблазнительными образами

Новое чувственное фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На черно-белом снимке Кароль изображена с влажными волосами и томным взглядом. На девушке нет одежды – на фото видна только бретелька от белья.

«Весна», - подписала артистка снимок.

За полчаса фото Кароль собрало почти 9 тысяч лайков. Поклонники звезды восхищаются ее новым образом. Портретный снимок буквально спровоцировал бурю в комментариях под постом.

«Улет», «Мать моя женщина», «Тина вы красавица. Люблю вас. Будь счастлива», «С Весной, Тина! Пусть эта пора года будет особенной», «Баааа, Тина, ты прекрасна», «Идеальна», «Вызывайте пожарку», «Уля-ля», «Хорошее такое начало весны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что соблазнительная Тина Кароль появилась на публике в роскошном блестящем платье. Певица пришла на «Большой Весенний концерт» в ярком сценическом образе. Кароль блистала в эффектном серебристом платье в пол, которое подчеркнуло все изгибы ее точеной фигуры. Провокационной изюминкой лука стал глубокий вырез в районе декольте. Неизменным атрибутом образа артистки является красная помада и роскошные локоны в стиле Голливуда.

Также мы писали, что Тина порадовала поклонников игривым фото в нежном образе. На снимке певица широко улыбается, представ перед фотографом в воздушном, женственном наряде. Для фотосессии певица выбрала романтичное платье цвета слоновой кости. Образ Кароль традиционно дополнила красной помадой.

Напомним, что украинская певица Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте: "Львица соблазняет".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала, что скрывает под халатом прямо на сцене: "Не хватает Балана".

Также Politeka писала, что Тина Кароль напугала видом в защитной маске во время перелета: "Берегите себя и близких!".