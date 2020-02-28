Знаменита співачка Тіна Кароль показала себе в чорній захисній масці, стурбувавши фанатів

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися інтригуючі кадри, на яких артистка вирішила показати себе в незвичайному вбранні, повідомляє Politeka.

Цього разу артистка вирішила показати невеликий ролик, на якому позувала, примірявши захисну чорну маску зі спеціальними вставками з пластика для дихання.

При цьому артистка розповіла, що збирається в гості до сина в Британії, однак, оскільки зараз головною небезпекою при перельотах є можливість заразитися коронавірусом, зірка не ризикнула подорожувати без маски.

"Оберігайте себе та інших. Буті готуємо означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та собі 🙏 Вилітаю до синочка, тож треба вберегти його близьких та собі.", - написала Тіна під новим відео.

Користувачі мережі не залишилися осторонь:

«Я в Кореї живу і то іноді без маски ходжу, головне не панікувати! Скоро все налагодиться ;) обіцяю 😈», «Єдиний осіб якому йде маска. Мене це лякає😂», «Бл*ть навіщо, ця паніка🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️», «Ми всі помремо?», «ось це було щас не ожидано🤪», «Як можна бути такою гарною, завжди?!?!?♥️».

Вдень раніше співачка вирішила представити інтимної кадр, позуючи в білій подовженою сорочці на ліжку, продемонструвавши гарні ноги. На обличчі Тіни можна помітити стильний макіяж і досить масивні прикраси - сережки і такого ж дизайну кільце.

Варто також зазначити, що створювати настільки дорогі образи співачці допомагають стилісти. Але рука і смак дівчини в її вбранні та аксесуарах відчуваються на всі 100%. Підкреслимо, що Тіна використовує коштовності із спеціальної колекції. Артистка при цьому досить часто носить прикраси з східними нотами: вони прекрасно підкреслюють елегантність і жіночність її образ.

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