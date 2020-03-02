Ну як можна бути такою красивою

Переможниця "Танців з зірками 2019", актриса Ксенія Мішина привітала шанувальників з першим днем весни

Фотографію з нової зйомки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Дівчина показала портрет, на якому чудово видно її ідеальне обличчя з правильними елегантними рисами. Дівчина приклала до обличчя руку, в результаті чого образ став ще загадковіше і спокусливіше.

«Зроблена з любов'ю... Для кохання... з коханням...З першим днем весни, милі», - написала Мішина.

За годину пост артистки зібрав понад 9,4 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від нової фотосесії актриси.

«Шикарна жінка!!!», «Яка ви красива», «Найкраща актриса у світі», «Яка гарна», «Ксюша обожнюю тебе», «Золоті слова, золота Ксю», «Красуня, з першим днем весни!!! Любові справжньої, величезною удачі!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина стала популярною після виходу серіалу "Кріпостна", а після перемоги у проекті "Танці з зірками 2019" Ксенія стала ще більш відомою. Нещодавно Мішина разом зі Славою Камінською з «НеАнгелів» знялася у фільмі "Гола правда".

На прем'єру фільму актриса прийшла в короткій шкіряній спідниці з прозорим шлейфом і блузі з рукавами-ліхтариками. Завершила її образ сумочка. Примітно, що актриса була у всьому чорному. Ксенія розпустила довге чорне волосся. А її натуральну красу підкреслив непомітний макіяж.

Як відомо, Ксенія Мішина в парі з Євгеном Котом вирвала перемогу у танцювальному шоу у олімпійської чемпіонки Анни Різатдінової. Незважаючи на те, що гімнастка була фавориткою журі, за Мішину проголосувало більше українських телеглядачів.

Сьогодні Мішина багато знімається. Її кар'єра на зльоті, дівчину звуть у різноманітні проекти, фільми та серіали.

Нагадаємо, що Мішина Ксенія посвітила шикарною фігурою в сміливому топі: "Не відірвати очей".

Як повідомляла Politeka, Мішина Ксенія налякала зовнішнім виглядом з заклеєним ротом: "Завжди боляче…".

Також Politeka писала, що Мішина Ксенія обтягла п'яту точку чорною тканиною: "Потрібна і все".