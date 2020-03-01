40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра" і дружина артиста Валерія Меладзе, жарко привітала шанувальників з початком весни

Як передає Politeka.net, зірка виклала романтичне відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Альбіна з'явилася в білій майці, яка тісно облягла її пружний бюст, і шовковій піжамі темно-синього кольору. Ідеальна укладка та природний макіяж доповнили образ.

Красуня, стоячи біля вікна, обернулася до об'єктиву, простягнула руку з букетом квітів вперед і почала з ним кружляти. Уповільнена зйомка, вдале освітлення і неймовірно привабливий образ співачки зробили свою справу: на ці кадри можна дивитися вічно.

"У перший день весни ...... 🌷🌷🌷🌿🌿🌿🌱🌱🌱всім відмінного настрою !!!!", - написала в соцмережі Альбіна.

Шанувальники у відповідь привітали артистку з початком весни, а також засипали її компліментами. А деякі згадали рядки з відомих пісень її чоловіка Меладзе.

"Краса! Альбіна, ви прекрасна 🌹💕"

"«до нас прийшла весняна любов, вона була відчайдушно красива»❤️💐"

"Сама Ніжність😍"

"Тепер воно точно буде відмінне😻З першим днем весни вас💋🧡"

"У перший день весни На краєчку землі... І вас з весною ❤️🤗"

"Світанкова 😍👍"

"Браво😍💖"

"Пощастило Меладзе"

"Тоненька зовсім! ❤️"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва спокусила публіку відвертим фото, зробленому в ліжку. Артистка в топі тілесного кольору позує на кроваті, зігнувши і злегка піднявши ногу. Вона частково прикрилася білим простирадлом, залишивши все "найсмачніше" при собі, що трохи засмутило прихильників. Розпущене волосся, яке здається вологим, Альбіна зібрала трохи назад. В руці тримає смартфон, приклавши його до вуха.

"Алло, мам...", - підписала кадр Альбіна (тут так і хочеться згадати однойменний старий хіт "ВІА Гри").