40-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра" і дружина артиста Валерія Меладзе, жарко привітала шанувальників з початком весни
Як передає Politeka.net, зірка виклала романтичне відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз). Альбіна з'явилася в білій майці, яка тісно облягла її пружний бюст, і шовковій піжамі темно-синього кольору. Ідеальна укладка та природний макіяж доповнили образ.
Красуня, стоячи біля вікна, обернулася до об'єктиву, простягнула руку з букетом квітів вперед і почала з ним кружляти. Уповільнена зйомка, вдале освітлення і неймовірно привабливий образ співачки зробили свою справу: на ці кадри можна дивитися вічно.
"У перший день весни ...... 🌷🌷🌷🌿🌿🌿🌱🌱🌱всім відмінного настрою !!!!", - написала в соцмережі Альбіна.
Шанувальники у відповідь привітали артистку з початком весни, а також засипали її компліментами. А деякі згадали рядки з відомих пісень її чоловіка Меладзе.
"Краса! Альбіна, ви прекрасна 🌹💕"
"«до нас прийшла весняна любов, вона була відчайдушно красива»❤️💐"
"Сама Ніжність😍"
"Тепер воно точно буде відмінне😻З першим днем весни вас💋🧡"
"У перший день весни На краєчку землі... І вас з весною ❤️🤗"
"Світанкова 😍👍"
"Браво😍💖"
"Пощастило Меладзе"
"Тоненька зовсім! ❤️"
Раніше ми повідомляли, Джанабаєва спокусила публіку відвертим фото, зробленому в ліжку. Артистка в топі тілесного кольору позує на кроваті, зігнувши і злегка піднявши ногу. Вона частково прикрилася білим простирадлом, залишивши все "найсмачніше" при собі, що трохи засмутило прихильників. Розпущене волосся, яке здається вологим, Альбіна зібрала трохи назад. В руці тримає смартфон, приклавши його до вуха.
"Алло, мам...", - підписала кадр Альбіна (тут так і хочеться згадати однойменний старий хіт "ВІА Гри").
Нагадаємо, що Джанабаєва у синьому оксамиті злегка оголилася і показав, чим спокусила Меладзе: "Взу, Альбіна".
А ще Politeka писала, що розкішна Джанабаєва в розпусному плаття захопила своїм талантом: "Яка ви...".
Також Politeka повідомляла, що Джанабаєва зігнулася в пікантній позі і показав, чим спокусила Меладзе: особисті кадри.