Фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2020" Jerry Heil розкрила подробиці особистого життя

Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки Jerry Heil) дала інтерв'ю телеведучої Маші Єфросиніної, в якому зізналася, що вона незаймана, і що у неї не було довгих відносин з чоловіками, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Мені дуже хочеться комусь подарувати тепло. У той же час, коли я відчуваю до себе симпатію, я починаю віддалятися, навіть якщо цей чоловік мені подобався. Нормальна людина, як би відреагував? Спрацювало! А в мене як? Все, ти мені не подобаєшся… Як раз на цьому моменті, коли я розуміла, що зараз це станеться, я лякалася… і ще просто не було відчуття, що це саме той чоловік, з яким би хотілося…", – розповіла Jerry Heil, чому у неї не складається з чоловіками.

Під час запитань Маші Єфросиніної Шемаева навіть трохи не розплакалася. Вона розповіла про стосунки батьків.

"У мами з татом складні відносини. І вона теж не вміє приймати від нього увагу. Я спостерігаю зараз: він їй каже "Я тебе люблю", а у мами реакція "Та йди ти", навіть якщо жартома. У мене не склалася модель того, що таке гарні стосунки, як це дарувати людям любов. Я зараз буду плакати. Я якась як поламана, що зі мною не так", – поділилася фіналістка нацвідбору.

Так, у коментарях до відео користувачі відзначили, що тепер знають, яка Яна насправді.

«Яночка , бозі ... Ти прекрасна , ти знайдеш собі людину по душі, не засмучуйся через це , просто більше спілкуйся ... Знай ти - бомба !!!», «Ще раз переконалася, наскільки цей світлий чоловік. Удачі, дорога», «Яна така мила, щира і добра дівчина ! Бажаю, щоб у неї в житті все склалося найкращим чином!», «Проста позитивна дівчина, успіхів і добра тобі», «Яка чарівна дівчинка! Тонка, щира , сучасна, яка знає чого хоче. Удачі тобі!», «Яночка, у мене було все рівно теж саме в особистому житті))) не хвилюйся! залиши все, як є, займися саморозвитком і не встигнеш озирнутися, як з'явиться той самий! ти це відчуєш відразу. повір, бабусині висловлювання "зустрінеш кохання, зрозумієш" працюють на всі 100%!!! щастя тобі і успіхів!!!», – написали під відео українці.

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