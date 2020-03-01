Макс Барських зізнався журналістам, що поки не готовий приступати до створення сім'ї

У мережі багато років обговорюють відносини Макса Барських і Міші Романової, адже вони знайомі ще зі шкільної лави. Про це пише NewFormat.

«Ми з нею вже більше, ніж сім'я. Це зв'язок довжиною в життя», — пояснив співак.

Також він зазначив, що вони вирішили залишитися друзями після некоторога кризи у відносинах.

«Так, коли ми зустрічалися, але в кризовий пік вирішили залишитися друзями, чому я дуже радий. Сказати, завершилися відносини на сто відсотків, я поки не можу. Подивимося, що покаже час», — сказав Макс.

Барських зазначив, що не готовий створювати сім'ю. А ось Романова вже встигла стати матір'ю. Правда, з батьком дитини співачка розлучилася, тому його ім'я залишиться в таємниці.

Нагадаємо, що відомий український артист Макс Барських у відвертому інтерв'ю розповів про те, які насправді у нього були стосунки з рідним батьком. Визнання прозвучали в шоу «Ходять чутки», ведучою якого на каналі в YouTube є колишня наречена Віталія Козловського Раміна Эсхакзай.

Співак, який 8 березня святкуватиме свій 30-річний ювілей і справжнє ім'я якого Микола Бортник, розповів, що його дитинство було дуже нелегким. Виною всьому – пристрасть батька до алкоголю.

«Тато пив і бив мене і маму. Коли аналізую дитинство, думаю, як я примудрився стати нормальною людиною після всього того, що відбувалося», – згадує зірка.

За словами Барських, його батько був дуже добрим і веселим людиною і навіть «по-хорошому божевільним», але його погубив алкоголізм. Постійне вживання спиртного викликало серйозні порушення в мозку, однак, незважаючи на дві пережитих операції, чоловік не перестав пити. Максимум на що його вистачало – це пару тижнів без горілки.

Коли майбутньому співакові було 11 років, батько пішов з сім'ї. У 2018 році відомий кліпмейкер Алан Бадоєв спробував налагодити спілкування свого підопічного з його батьком, знявши його в кліпі на пісню «Лютий». Однак ці зйомки стали справжнім випробуванням для Макса.

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