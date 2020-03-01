Співачка Валерія показала, чим її чоловік займався з ранку

Артистка сказала, що не зовсім розуміє, чому її чоловік чинить саме так, а не інакше з напоєм за сніданком. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської співачки.

За словами Валерії, вона вже 17 років живе з пригожиним, але так і не зрозуміла навіщо він знімає пінку з капучіно:

«Зайченя, я з тобою майже 17 років живу і не розумію, навіщо ти замовляєш капучіно, а потім знімаєш пінку…», - чується закадровий голос виконавиці.

Так на відео Йосип сидить за столом в готельному номері, продюсер був одягнений у білий махровий халат і снідав з апетитом:

«…Навіщо ти це робиш? Немає відповіді на запитання», - додала співачка все про те ж капучіно коли Пригожин заявив, що так йому подобається: «смачніше так».

Відзначимо також, в коментарях знаменитості-друзі артистів пишуть, що Йосип і Валерія пара «наймиліша» і деякі з них також підтримали продюсера, мовляв «теж так роблю»: пінку - геть.

Раніше російська співачка Валерія опублікувала в мережі фото свого відпочинку в Дубаї.

На кадрах 51-річна артистка, позує сидячи в плетеному кріслі. На ній надіто коротке плаття червоного кольору і жовта кепка, а обличчя приховано за сонцезахисними окулярами.

Валерія гордо демонструє свою підтягнуту і струнку фігуру, яку вона заробила завдяки спорту і правильному харчуванню.

В коментарях до фото артистка поміркувала на тему читання книг. Сама Валерія зізналася, що в суєті буднів їй нема коли читати, а от на відпочинку вона з задоволенням надолужує згаяне і віддає перевагу тільки електронні книги.

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