Певица Валерия показала, чем ее муж занимался с утра пораньше
Артистка сказала, что не совсем понимает, почему ее супруг поступает именно так, а не иначе с напитком за завтраком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской певицы.
По словам Валерии, она уже 17 лет живет с пригожиным, но так и не поняла зачем он снимает пенку с капучино:
«Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю, зачем ты заказываешь капучино, а потом снимаешь пенку…», - слышится закадровый голос исполнительницы.
Так на видео Иосиф сидит за столом в гостиничном номере, продюсер был одет в белый махровый халат и завтракал с аппетитом:
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«…Зачем ты это делаешь? Нет ответа на вопрос», - добавила певица все о том же капучино когда Пригожин заявил, что так ему нравится: «вкуснее так».
Отметим также, в комментариях знаменитости-друзья артистов пишут, что Иосиф и Валерия пара «милейшая» и некоторые из них также поддержали продюсера, дескать «тоже так делаю»: пенку - прочь.
Ранее российская певица Валерия опубликовала в сети фото своего отдыха в Дубаи.
На кадрах 51-летняя артистка, позирует сидя в плетеном кресле. На ней надето короткое платье красного цвета и желтая кепка, а лицо скрыто за солнцезащитными очками.
Валерия гордо демонстрирует свою подтянутую и стройную фигуру, которую она заработала благодаря спорту и правильному питанию.
В комментариях к фото артистка поразмышляла на тему чтения книг. Сама Валерия призналась, что в суете будней ей некогда читать, а вот на отдыхе она с удовольствием наверстывает упущенное и предпочитает только электронные книги.
Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."
Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.
Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.