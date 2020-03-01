Популярний телеведучий Дмитро Комаров показав особисті кадри в неймовірному костюмі
Раніше Дмитро побував на знаменитому заході в Бразилії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.
«Це було рік тому. Як зараз пам'ятаю перші кроки і миті: під шум 80 000 глядачів, в дуже важкому, незручному і жаркому костюмі я, стікаючи потом…», - тривало підписав свій старий-новий пост Дмитро.
Так на кадрах Дмитро позує в екстравагантному костюмі - капелюсі з пір'ям, плащі, широких штанях і піджаку. На фото видно схвильований вигляд Комарова під час знаменитого карнавалу в Ріо-де-Жанейро в минулому році. На знімках Комарів також показав молодого чоловіка в такому ж костюмі і розповів про свої пригоди за океаном.
Шанувальники відзначили, що хлопець у яскравому костюмі "симпатичний" і що Дмитру, здається, завжди є, чим здивувати публіку: "молодець!"
Прощена неділя 2020: як правильно просити вибачення і відповідати кривдникам
Нові правила виїзду за кордон, пенсії та тарифи: що зміниться для українців з 1 березня
Морози і не тільки: одеситів попередили про "переломну" погоду на вихідних
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма"
Раніше ми розповідали про те, що дружина Дмитра Комарова з'явилася на світському заході в рідному місті Дніпро.
На вручення премій для найстильніших і найуспішніших людей міста вона прийшла у червоній відвертій сукні. Вбрання вигідно підкреслило всі переваги бездоганної фігури колись володарки титулу «Міс Україна».
Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в невидимій кофтині заманила новим фото: «Скоро побачимо…».
А ще Politeka писала, що Кучеренко в глибокому декольте показала, чим підкорила зіркового чоловіка: «самий сік».
Також Politeka повідомляла, що Дмитро Комаров розкрив секрет, чим порадував дружину в День закоханих: "Саша до останнього не...".