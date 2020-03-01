Популярний телеведучий Дмитро Комаров показав особисті кадри в неймовірному костюмі

Раніше Дмитро побував на знаменитому заході в Бразилії. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

«Це було рік тому. Як зараз пам'ятаю перші кроки і миті: під шум 80 000 глядачів, в дуже важкому, незручному і жаркому костюмі я, стікаючи потом…», - тривало підписав свій старий-новий пост Дмитро.

Так на кадрах Дмитро позує в екстравагантному костюмі - капелюсі з пір'ям, плащі, широких штанях і піджаку. На фото видно схвильований вигляд Комарова під час знаменитого карнавалу в Ріо-де-Жанейро в минулому році. На знімках Комарів також показав молодого чоловіка в такому ж костюмі і розповів про свої пригоди за океаном.

Шанувальники відзначили, що хлопець у яскравому костюмі "симпатичний" і що Дмитру, здається, завжди є, чим здивувати публіку: "молодець!"

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