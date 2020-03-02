Зірка Інстаграму Олена Омович вирушила на відпочинок за кордон і закидала мережу відвертими фото з пляжу

В соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель з Горлівки Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі, передає Politeka.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардашьян.



Інста-діва багато подорожує по різним закордонним курортам. На цей красуню занесло в Домінікану.

На нових знімках Омович приміряла хижий наряд. Вона позує на тлі красивого морського пейзажу в різних спокусливих позах.

Пікантні кадри розбурхують фантазію і полонять відвертістю. Модель покрутилася перед камерою, щоб дати можливість фанатам розгледіти всі її соковиті місця і насолодитися нововиявленими виглядом.

«1, 2 або 3? 💔 Контент з Домінікани, не закінчиться ще дуже довго)», - підписала серію знімків модель.

Більшість користувачів захопилися пишними формами Олени, але також знайшлися і ті, які розкритикували модель - мовляв, вона рекламує не сукня, а власне тіло.

Раніше Омович вже гуляла по пляжам Домінікани в леопардовому вбранні. Красуня покружляла на камеру в бікіні і парео "звірячої" забарвлення, і нітрохи не зніяковіла, коли бешкетник-вітер задер поділ.

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