64-річний російський співак і композитор Володимир Кузьмін вирішив кардинально змінити своє життя і став кришнаїтом
Про це в ефірі програми «Зірки зійшлися» на російському телеканалі повідомила одна з дочок музиканта, 35-річна Софія, передає Politeka.
Такі зміни у свідомості пішли йому на користь, впевнена родичка співака.
«Все зараз в сім'ї тата на диво добре. В його звичках все давно насправді змінилося. Він зараз бадьорий і життєрадісний. Він став кришнаїтом. При цьому перетворився в дуже дисципліновану людину. У тата, треба визнати, всі мантри замінює музика. Він грає на гітарі і на скрипці. Це і є його головна медитація», – розповіла Соня.
Прощена неділя: історія свята, прикмети, традиції і чого не можна робити
Нові правила виїзду за кордон, пенсії та тарифи: що зміниться для українців з 1 березня
Екс-солістка "Серебро" ледь не впустила свої "м'ячики" з крихітного топа: "Побільше б таких..."
Роздягнена Камінська без сорому показала свою гідність крупним планом: "Давай ще!"
Вона зазначила, що її батько перестав їсти м'ясо і відмовився від спиртного, хоча раніше запої були досить частим явищем. Все це пішло на користь і особистому життю.
«Всі кришнаїти, я хочу сказати, вірні своїм дружинам. У тому числі і тому він повернувся до дружини, від якої йшов до коханки. Вони разом і щасливі. І ми всі за них дуже раді», — підкреслила Кузьміна-молодша.
Відзначимо, що всього у Володимира Кузьміна було п'ятеро рідних дітей, двоє з яких позашлюбні. Старша дочка Єлизавета померла у віці 35 років. Також у нього є прийомний син Микита Кузьмін.
В артиста на рахунку чотири офіційних шлюбу, а також стосунки з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою. Зі своєю останньою дружиною Катериною Трофімовою він прожив у шлюбі 17 років, проте в 2018 року пара оголосила про розлучення.
Як видно з останніх новин про артиста, він таки зупинився і повернувся до Катерини. Різниця у віці між подружжям – 27 років. Зовсім недавно пара обвінчалася.
Нагадаємо, що екс-коханець Пугачової Кузьмін закрутив роман з красунею, молодшою на 37 років, але покинув її заради...
Як повідомляла Politeka, колишній коханець Пугачової Кузьмін повернувся з загулу: молода дружина приголомшила визнанням.
Також Politeka писала, що "хворий на рак" Кузьмін зробив термінову заяву: шанувальники забили тривогу.