64-річний російський співак і композитор Володимир Кузьмін вирішив кардинально змінити своє життя і став кришнаїтом

Про це в ефірі програми «Зірки зійшлися» на російському телеканалі повідомила одна з дочок музиканта, 35-річна Софія, передає Politeka.

Такі зміни у свідомості пішли йому на користь, впевнена родичка співака.

«Все зараз в сім'ї тата на диво добре. В його звичках все давно насправді змінилося. Він зараз бадьорий і життєрадісний. Він став кришнаїтом. При цьому перетворився в дуже дисципліновану людину. У тата, треба визнати, всі мантри замінює музика. Він грає на гітарі і на скрипці. Це і є його головна медитація», – розповіла Соня.

Вона зазначила, що її батько перестав їсти м'ясо і відмовився від спиртного, хоча раніше запої були досить частим явищем. Все це пішло на користь і особистому життю.

«Всі кришнаїти, я хочу сказати, вірні своїм дружинам. У тому числі і тому він повернувся до дружини, від якої йшов до коханки. Вони разом і щасливі. І ми всі за них дуже раді», — підкреслила Кузьміна-молодша.

Відзначимо, що всього у Володимира Кузьміна було п'ятеро рідних дітей, двоє з яких позашлюбні. Старша дочка Єлизавета померла у віці 35 років. Також у нього є прийомний син Микита Кузьмін.

В артиста на рахунку чотири офіційних шлюбу, а також стосунки з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою. Зі своєю останньою дружиною Катериною Трофімовою він прожив у шлюбі 17 років, проте в 2018 року пара оголосила про розлучення.

Як видно з останніх новин про артиста, він таки зупинився і повернувся до Катерини. Різниця у віці між подружжям – 27 років. Зовсім недавно пара обвінчалася.

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