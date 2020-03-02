Знаменита українська співачка Анна Седокова, здивувала стильними кадрами, зробленими під час зйомок нового кліпу

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Зробила яскравий макіяж артистка, як пізніше з'ясувалося, спеціально для зйомок нового кліпу. Схоже, майбутня робота буде відрізнятися від попередніх, оскільки зірка позувала не в звичному зухвалому і відвертому вбранні.

А в сріблястому вбранні з глибоким декольте і сміливими вирізами з боків. Також зірка не стала приховувати свою нову зачіску із чубчиком, виставивши ту напоказ і акцентували на цьому увагу.

Раніше Ганна також розповіла, що сіла на нову дієту. Як з'ясувалося, вона вирішила відмовитися від молока і яєць.

«Тиждень тому моє життя поділилося на до і після. Я здала аналіз на харчову сумісність ( він точно називається по іншому, якщо цікаво напишу ). Отже, є ряд продуктів, які викликають у моєму тілі погану реакцію і я поправляюсь.

Отже, мій вердикт - мені категоричний не можна яйця 🥚 і молочні продукти 😖. Я, людина обожнює все, що пов'язано з молоком, сиром і кефірчиком, була змушена викреслити все це з життя, якщо хочу красиву рівну шкіру і тіло своєї мрії», – написала Анна. При цьому також відео у Сторі вона розповіла про перші результати.

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